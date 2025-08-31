«Работать на упреждение»: россиянам рассказали о новых мерах по борьбе с мошенниками

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Впервые массово будут использовать новейшие алгоритмы и искусственный интеллект.

Начало осени — 1 сентября — граница между двумя сезонами, новыми этапами. Традиционно на эту дату выпадает и множество нововведений. Про учебный год мы еще поговорим отдельно, а пока к другой сфере борьбе с телефонными и интернет-мошенниками. С 1 сентября больше трех десятков нововведений вступает в силу. А дальше запланирован «второй пакет» предложений.

Ответственный в правительстве за координацию действий госорганов по этому направлению, вице-премьер Дмитрий Григоренко, докладывал президенту о принятых мерах и о тех, что намечены.

— Уголовная ответственность для дропперов?

— Абсолютно верно, да. Это когда граждане помогают, отдавая свои карточки банковские мошенникам, обналичивать деньги, которые обманным путем у наших граждан похищены.

— И Центральный банк поддержал это?

— Конечно, эта вся работа проводится и с Центральным банком совместно и с коллегами из правоохранительных органов.

Рубеж 1 сентября в этой совместной борьбе будет одним из самых заметных. Итак, с первого сентября, то есть уже с понедельника, начнет действовать период охлаждения — взять больше 50 тысяч в кредит и сразу получить на руки сумму уже не получится. В банках появится сервис «второй руки» — это когда можно будет доверить кому-то из близких, подтверждать операции по карте. Особенно важно для пожилых, кого и стараются обмануть мошенники. Ну и, наконец, самое высокотехнологичное новшество — но и самое пока загадочное — банкомат может отказать вам в выдаче наличных и даже заблокировать карту, если вы покажетесь ему подозрительным. Для этого Центробанк выделил десять причин. Какие и как это все будет работать, узнал корреспондент «Известий» Евгений Наприенко.

Лицо в крови, связанные руки. Эти кадры обессиленные супруги из Ростова-на-Дону записывали своим детям в надежде на помощь. Семейная пара стала жертвой телефонных аферистов. Все началось со звонка о взломанном аккаунте Госуслуг. Дальше как в тумане. Кредиты на несколько миллионов рублей и проданная квартира. Эксклюзивно для нашей программы запуганные мошенниками рассказывают страшную историю своего похищения.

«У вас, говорит, под подозрением ваши дети, то есть на них уже готовится там покушение», — рассказал пострадавший Олег Васильев.

Правда, свое исчезновение их заставили инсценировать. Так мошенники хотели получить еще больше денег, но уже от родственников. До этого уже была отдана крупная сумма денег.

«Предоставили какую-то женщину, она же пришла, с нами познакомилась якобы, постоянно была с ними тоже на связи в наушнике», — добавил пострадавший Олег Васильев.

Незнакомка де факто оказалась дроппером. По наводке украинских кураторов она и забирала деньги. О том, какие будут последствия, такие курьеры не думают, они считают, что их преступления останутся безнаказанными.

В основном руководят такими курьерами украинские кураторы. Ведутся дропперы на легкий заработок, за которым стоит внушительный срок в колонии. Для них уже ужесточили наказание. Но вскоре охотиться на доверчивых граждан станет в разы сложнее.

Мошенники возвращаются на свое привычное поле. После частичного ограничения популярных мессенджеров увеличилось количество телефонных звонков — на 83%. И они в основном с международных номеров.

По России количество мошеннических звонков по выманиванию денег порядка шести-семи миллионов в сутки. Из этого числа ежедневно верят аферистам до 70 тысяч человек. Только в столице удалось выкрасть более миллиарда рублей за прошедшие восемь месяцев, страшно представить какая сумма будет по всей стране.

«Они используют две методики. Первая — это они покупают, ну, или где-то воруют данные о гражданах. Также используется активно метод, когда человека резко пугают, например, код от госуслуг», — прокомментировал директор компании по разработке инновационных решений для защиты систем дистанционного банкинга и электронного документооборота Денис Калемберг.

В России борьба с телефонными мошенниками выходит на новый уровень. Уже через несколько дней начнет действовать целый пакет новых мер для противостояния. И почти во всех впервые массово будут использовать новейшие алгоритмы и искусственный интеллект. Они призваны работать на упреждение — просчитать преступные замыслы и оборвать нить атаки еще до ее начала. По-настоящему особое мнение.

«В этом году произойдет коренной перелом, перелом в борьбе с мошенниками. Более десяти мер, вернее, десятки мер, на самом деле будут внедряться. Все телефонные звонки будут маркировать, и вы будете видеть, идет ли звонок или сообщения из-за рубежа или реально это происходит в Российской Федерации», — рассказал депутат Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации Анатолий Аксаков.

Особое внимание к снятию наличных. Банкомат теперь будет не просто выдавать деньги, а станет еще и интеллектуальным сторожем. Он будет анализировать поведение человека. Если заподозрит что-то неладное — операция будет прервана.

«Как только банк зафиксирует, что операция по снятию наличных соответствует одному из признаков, он незамедлительно сообщит об этом клиенту. В течении 48 часов снять больше 50 тысяч через банкомат не получится», — сказала руководитель департамента информационной безопасности банка России Ольга Раудина.

Поверх карты России появляются сотни точек-банкоматов. От одной из них расходится звуковая волна тревоги, которая блокируется щитом.

Все банкоматы будут оснащены подобной системой и давать сигнал в банк в случае подозрительных действий. Всего таких признаков девять: как пример, если москвич, который снимает по пять тысяч раз в неделю, вдруг ночью в другом городе пытается обнулить свой счет. Или же снимает все деньги сразу после получения кредита. Система будет считывать и телефонную активность. Если в тот же момент на ваш телефон обрушился шквал звонков от незнакомцев.

С такими звонками активно борется Екатерина Дуб. Сама называет себя антимошенницей — как секретный агент в мире финансов. Перехватывает звонки аферистов и делает все, чтобы у них осталось как можно меньше времени на разговор с потенциальной жертвой. Сейчас готовится к новой волне, ведь уверена, что с вводом ограничений мошенники будут пытаться вновь обойти систему.

«Будут кошмарить людей и убеждать пойти в банк, снять все средства. В основном это украинские колл-центры. Главное, чтобы сейчас не подвели наши банки и наши сотовые операторы», — считает антимошенница Екатерина Дуб.

Усовершенствуют и уже существующую общую государственную банковскую систему «Антифрод», которая анализирует привычки клиентов.

«С технологической точки зрения все уже готово, все уже есть, но не хватает именно объема данных, объема той самой информации, которая хранится, в том числе в банках, в частных организациях для того, чтобы их обогатить и, собственно говоря, эффективно бороться против мошенничества», — прокомментировал главный эксперт по кибербезопасности лаборатории Касперского Сергей Голованов.

Таким образом, банкоматы научаться чувствовать панику жертв и блокировать выдачу денег. Но и это не единственное, чем будут противостоять аферистам. Главный щит — ваши близкие. Еще одна новая система «вторая рука» — по факту цифровой ангел-хранитель. Ключевое решение у того, кому вы доверяете.

Два человека — пенсионерка и ее дочь. Между ними нить. У пенсионерки загорается красный сигнал. У дочери всплывает уведомление — подтвердить или отклонить.

Каждый человек теперь сможет назначить доверенное лицо. При сомнительных операциях банк будет запрашивать подтверждение именно у него.

«Социальные группы — чрезмерно молодые заемщики, юниоры и пожилые, они являются как бы целевой аудиторией мошенников, и для них как раз мера, „вторая рука“, она в наибольшей степени применима», — отметил эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Финансовая безопасность — это прежде всего ваша собственная бдительность, а технологии — мощный союзник в борьбе с мошенниками, и в этой битве их оружие утрачивает свою силу.

