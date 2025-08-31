Польские байкеры устроили провокацию у российского мемориала: что известно

Фото, видео: 5-tv.ru

На территорию России они попали через границу РФ с Белоруссией в Псковской области.

И вот что еще обращает на себя внимание. Нынешний конфликт Польши и Украины вокруг бандеровской символики и вообще националистического прошлого и наследия оттого странный, что по сути эта идеология сейчас пестуется в обеих странах. И, разумеется, сказывается на нас. Вот, например, скандал, который случился в Тверской области на месте мемориального комплекса «Медный», где захоронены жертвы Второй мировой войны. Там группа польских граждан устроила факельное шествие. А приехали к нам как туристы, не как политические активисты. И как выяснилось, акция их носила, мягко говоря, националистический оттенок. Так кто к нам приехал, и что важнее, зачем? Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь расскажет, он побывал на месте событий.

Эту запись сделал сотрудник охраны мемориального комплекса «Медный» под Тверью. Мужчина рассказывает: сначала польские байкеры, открыв шлагбаум, заехали на территорию мемориала, после замечания мотоциклы убрали, но позже, видимо, решили, что охрана им не указ.

«Люди заехали на территорию, несмотря на то, что им уже было сказано, что заезжать нельзя. Подошел к старшему группы, объяснил еще раз то, что нельзя находиться на территории на каком-либо транспорте, и через какое-то время все мотоциклы покинули комплекс и встали на парковку. В дальнейшем люди передвигались по мемориальному комплексу пешком», — рассказал сотрудник службы безопасности мемориального комплекса «Медный» Владислав Телешов.

Охрана в Медном небольшая. Комплекс посещают нечасто. Если бы что-то пошло не так, против почти полусотни поляков оказалось бы всего двое сотрудников.

Впрочем, до конфликта не дошло. Мотоциклы с территории байкеры убрали, а посещение мемориала никак не ограничено. Единственное требование: вести себя в рамках приличий. И вот с этим у гостей явные проблемы.

Факельное представление, со стороны похожее не шествия националистов в Киеве посреди мемориала и могил, поляки назвали религиозным обрядом.

«Когда эти люди начали доставать факелы и зажигать их, начали доставать знамена и еще какую-то атрибутику с не российской символикой и, может быть, даже из враждебной, как показалось тем, кто был свидетель», — сказала старший научный сотрудник мемориального комплекса «Медное» Тамара Карасева.

Почему на этот раз понадобилось приезжать заранее, тайно и вести себя так вызывающе — неизвестно. Впрочем, вот эта надпись на венке в цветах польского флага (в переводе — «Я люблю Польшу») — не просто патриотизм, это один из лозунгов польской ультранационалистической молодежной организации «Всепольская молодежь».

Первого марта 2020 года эта организация провела в Кракове циничный перформанс. Переодевшись в стилизованную советскую форму времен Великой Отечественной, они изобразили расстрел мирных поляков. Официальная цель представления — внушить жителям страны, что приход Красной армии был не освобождением, а оккупацией. При этом, по немецким планам, Краков вообще должно было смыть водой после подрыва плотины. Спас город молниеносный бросок маршала Конева.

В Медном, как считают поляки, покоится прах больше чем шести тысяч польских военных, которых якобы расстреляли после прихода СССР в Польшу в 1939 году. Только вот доказательств этому нет.

«Сами поляки в 1991 году проводили раскопки и нашли не 6 300 человек, а нашли всего 246. И, по сути дела, из них с отверстиями пулевыми в затылочную область черепа только 12 человек», — рассказал научный директор российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Больше того, останки двух польских полицейских с личными жетонами «1441» и «1099», чьи имена выбиты в Медном, обнаружили еще и украинские археологи в 2013 году под Волынью.

«Сейчас там идет дискуссия между Украиной и Польшей и, соответственно, этих, значит, поляков, они были расстреляны там, а их таблички с их именами находятся в Медном. И вот все эти байкеры и представители польской какой-то политической общественности приезжают и кланяются эти таблички, которые там найдены», — сказал член российского военно-исторического общества Тверской области Максим Кормушкин.

Как бы то ни было, польским гражданам посещать «Медное» никто никогда не мешал. Но почему-то вся колонна байкеров в декларации на границе указала цель посещения — туризм. Никаких массовых религиозных обрядов, согласно бумагам, никто проводить не собирался.

В распоряжении «Известий» есть вот такая запись — это те самые байкеры. Уверяют, что они просто отдают дань памяти и считают, что российские активисты могут вытворять то же самое и в Польше.

Только вот в Польше российских и советских памятников с каждым годом все меньше. Это мавзолей в городе Тшчанка. Под ним покоились останки 56 красноармейцев, погибших при освобождении города. Мавзолей польские власти варварски снесли. Причем останки советских воинов даже эксгумировать никто не стал. Просто поверх костей построили здание. К таким действиям у польских утранационалистов, конечно, претензий нет.

Акция польских граждан здесь, на мемориале под Тверью, получилась даже не столько политической, сколько провокационной. Стояли вот здесь, зажигали факелы. Никого не предупредили о своем визите. Все снимали на видео, явно для того, чтобы показать дома, мол, мы заботимся о тех, кто лежит в этой земле. Но при этом ни один из этой почти полусотни человек даже не попытался хотя бы отмыть вот этот мемориал, на котором выбиты исключительно польские фамилии. Хотя забота о сооружениях здесь исключительно польская прерогатива.

