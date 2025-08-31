«Приходится лечить все»: военные медики о помощи бойцам ВС РФ в зоне спецоперации

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

С фантазией, надо признать, в Европе туго. Преобладающая идея одна — давайте создадим на Украине буферную зону и нагоним туда войска. Мысль не оригинальная и, как правило, спотыкается о множество нюансов.

Буферная зона на сколько километров — 40-60? А может, 100? А кто будет в ней стоять, чьи войска? При этом нет ни одного довода с той стороны, а почему Россия должна согласиться на любой из их проектов.

То, что звучит — это лишь угрозы и попытки силой посадить Россию за стол переговоров. Мол, должны и все. Грозят по привычке санкциями — 19-м пакетом. Его суть в том, что он будет вторичным, то есть против «вторых стран», которые продолжают покупать запрещенные Европой российские товары. Ну да ладно, тут как в прокурорской поговорке — главное в ходе расследования не выйти на самих себя.

Неудобно как-то получается, да, господин Макрон? Кроме санкций против наших партнеров они грозят еще и окончательной экспроприацией и так замороженных российских активов. Тут, конечно, пока согласия нет, то ли самим употребить эту «курицу, несущую золотые яйца», или передать Украине. Или, как образно выразился бельгийский премьер, подать эту курицу на стол, во время переговоров с Россией.

Красиво говорит. Но вот незадача, Москва никак не реагирует на подобные выпады из евростолиц. Позиция Кремля — мы все свои предложения уже передали, вы там сами определитесь, что вы сможете сделать. Второй, не менее важный нюанс — это позиция Вашингтона.

Белый дом, наконец, разглядел, что Зеленский не такой уж бедный и пушистый, и не только Россию, но и Украину угрожает обложить санкциями. Вот это поворот. Надо сказать, что прозрение, а точнее признание очевидного приходит постепенно и в Киев.

Зеленский вынужден был признать — Украине не хватит сил, чтобы дальше продолжать борьбу за территории. В другом случае это было фактически бы белым флагом — знаком готовности если не к капитуляции, но по крайней мере к какому-то реальному разговору. Но так как речь идет об украинском политике, более того, конкретно о Зеленском, я бы не торопился с выводами. И тем не менее публичное признание, что целью киевских властей отныне не является восстановление границ, — это сигнал.

Надо понимать, что такой дрейф в позиции Киева происходит только одной причине — на поле боя ВСУ тяжело. Открытие грандиозного воинского кладбища под Киевом тоже намекает на то, что потерь гораздо больше, чем официально признает Киев. Бои в зоне СВО — и об этом уже говорили эксперты — это война 21 века, дистанционная, высокотехнологичная. Но еще это и сражение за жизни каждого солдата. 97% раненых у нас возвращается в строй. 28 августа был день военных медиков, сколько их трудов в наших победах — попробовал подсчитать корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Самый опытный медик в смене всегда дежурит на сортировке. Именно он решает, кого оперировать немедленно, а кого во вторую очередь. И здесь нет права на ошибку.

«Даже среди тридцати истекающих кровью будет своя очередность. По состоянию, по тяжести, по тому, кто сколько крови потерял. Вот для этого и существует сортировка», — рассказал начальник хирургического отделения Максим Коновалов.

— Давит груз ответственности в такие моменты?

— Да. Конечно. Потому что неправильное решение — это чья-то жизнь.

Сегодня на сортировке работает Яшар Самедов. По специализации он кардиохирург, но на фронте все военные медики — универсалы.

«Получается, что человек поступает с ранением практически всего тела, и, естественно, уже не получается сказать, что я узкий специалист, приходится лечить все, и оперировать в том числе. И ампутацию сделать, и в живот залезть, если надо, в грудную клетку, то есть, делаем все», — отметил военный хирург группировки войск «Центр» Яшар Самедов.

Хирург может не выходить из операционной несколько часов. Одна операция еще не завершена, а сюда завозят очередного раненого, которому нужна срочная помощь.

Но несмотря на непрерывный поток раненых, врачи находят время успокоить бойцов, приободрить, иногда пошутить.

Многие медики здесь — добровольцы. Прикомандированы из обычных городских и районных больниц. Медсестра-анастезист Татьяна Карпова на фронте с самого начала СВО. Вот уже три года она проводит большую часть жизни в госпитале. Семью почти не видит.

«Скучают очень сильно. Всегда домой ждут. Как моя дочь говорит: „Мам, мы с тобой в очередной раз справились. Все хорошо“. Дочка меня поддерживает», — поделилась медсестра анестезист группировки войск «Центр» Татьяна Карпова.

А Тумонбаир Орес приехал сюда из Тывы. Решил и бойцам помочь, и обрести столь ценный для районного хирурга опыт.

«Например, я своей специализацией занимался, а здесь от головы до пяток, все травмы — ранения грудной клетки, брюшной полости, все есть. Здесь поработал, посмотрел, можно одному где-то в далеком районе работать», — сказал хирург Тумонбаир Орес.

За месяц работы в зоне СВО военный хирург выполняет сложных операций едва ли не больше, чем его гражданский коллега за год. Двадцать спасенных жизней в сутки — обычная практика.

«Когда ты оперируешь, ты не замечаешь время. Ассистент замечает, а оперирующий хирург не замечает. Ты время не замечаешь и не устаешь. Это потом только оценивается, когда ты понимаешь, что уже сутки оперировал без остановки», — рассказал военный хирург группировки войск «Центр» Яшар Самедов.

Спасать военным медикам приходится не только наших бойцов, но и всушников, которые сдаются в плен. В рядах противника огромное количество тех, кто призван насильно и хочет сложить оружие, но не знает, как это сделать.

Сохрани свою жизнь — на лицевой стороне. И QR-код, который ведет на специальный Telegram-бот для связи с нашими. На другой стороне — обращение к военнослужащим ВСУ: «Если вы чувствуете усталость от продолжающегося конфликта, ищете путь к безопасности, пожалуйста, следуйте этим шагам для связи с нами через специального телеграмм-бота». Ну дальше по пунктам подробная инструкция. И когда он уже выходит на связь, его ведут.

«Таких листовок за раз мы скидываем по сто штук, дрон подлетел, ветром ее рассыпало, на маршруте, там, где противник передвигается», — сказал офицер разведбата Алейского соединения группировки войск «Центр» Артем Вочаев.

Буквально на днях операторы Алейской бригады группировки Центр провели через линию фронта женщину-военнослужащую ВСУ.

«Подлетели ниже и начали сопровождать, она нам помахала, поняла, что нас увидела. Пехота ее перехватила, довела до определенной точки и дальше передали ее в тыл», — сказал оператор БПЛА Алейского соединения группировки войск «Центр» Даниил Литвяков.

А бойцы 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа помимо листовок подвешивают к дрону громкоговоритель.

И это работает! Группа бойцов ВСУ сложив оружие и подняв белый флаг в сторону наших позиций.

