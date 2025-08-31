Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

За четыре года ФРГ планирует удвоить свой оборонный бюджет.

Если на начало года мы ежемесячно освобождали 300-400 квадратных километров, то в настоящее время — по 600-700 квадратных километров в месяц. Нанесены 35 массированных и групповых ударов. Потери ВСУ, общие, то есть раненые, убитые и пропавшие без вести с начала года — 340 тысяч боевиков, уничтожено свыше 65 тысяч единиц техники и различных вооружений. Такие данные привели на этой неделе на коллегии Минобороны.

Как подчеркнул на коллегии начальник генштаба ВС РФ Валерий Герсимов, на сегодняшний день стратегическая инициатива полностью находится у российских войск. И что еще более важно, но в первую очередь для наших противников, на этом же заседании коллегии уточняли задачи группировок на дальнейший осенний период и было четко сказано, что выполнение задач специальной военной операции будет продолжено ведением наступательных действий.

И что делать в таких условиях с Россией? Вопрос прям так и звучал во всех европейских столицах. Это была неделя беспрерывных евроконсультаций. Мерц приехал к Макрону, и они говорили про Украину, а потом они взяли в компанию Туска и втроем съездили в Молдавию, и тоже говорили про Украину. Потом собрались уже всей евротолпой в Дании и тоже говорили про Украину, а чуть раньше в Варшаве не всей евротолпой и оттуда даже позвонили Зеленскому. И кое-где, как в Люксембурге, украинцам были рады аж до дрожи… хотя у них премьер — гей*, кто знает, что он так радовался.

Так вот, при всем при этом никто из европейцев не поехал на Украину. Когда такое было? Нарезают круги по периметру границ, но не заезжают в Киев. И вот уже в отдельных изданиях задаются вопросом - не могут ли бросить? Потому что команды не было. Вашингтон демонстративно отстранился и не говорит, что делать. Оказавшись без поводыря, Европа блуждает во тьме. Понятно, что прибалтийские тигры рвутся в бой. Эстония готова отправить целую роту на Украину. Это примерно 100, ну 150 человек.

Ну, а кто серьезно способен повлиять на ситуацию? И в это непростое время неожиданно альфа-самцом себя преподнес канцлер Германии. Он объявил, что будет строить самую сильную армию. Ценой сытой жизни немцев. Он уже заявил, что Германия больше не может себе позволить поддерживать те высокие социальные стандарты, которые были. При том, что немцы уже трижды, как минимум, обжигались — какие бы реформы в армии Германия не проводила, получается в итоге рейх, который рано или поздно рушится под звуки канонады, забрызгивая кровью всех вокруг. Трижды пробовали, зачем входят в эту реку в четвертый раз — интерсовался корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Зловещая веха возрождения немецкого милитаризма. Словно на ускоренной перемотке эта страна возвращается к тому, от чего открещивалась десятилетиями.

Поездки правящей элиты по федеральным землям отныне связаны только с посещением военных объектов. На одном конце страны канцлер лично осматривает боеготовность фрегата «Бавария». На другом при участии Генсека НАТО открывается новое, крупнейшее в Европе производство снарядов: такое теперь Made in Germany, до 350 тысяч штук ежегодно.

С нескрываемым чувством собственного превосходства они позируют на фоне штабелей с боеприпасами. «Германия и ее новый путь» — сама собой напрашивается подпись к этому снимку.

Ну, а сам Фридрих Мерц уже вовсю возвышается перед телекамерами среди мрачных имперских колонн, окружая себя военными и пугающе точно повторяя кадры черно-белой хроники 1930-х годов. Хотелось бы верить, что невольно. Да только все его последние речи уж точно не оговорка, а все-таки случившийся исторический рецидив.

«Россия является и будет оставаться величайшей угрозой свободе, миру и стабильности в Европе еще долгое время, и правительство Германии решительно реагирует на это», — сказал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Агрессивным перевооружением и подготовкой к войне. Говорили «никогда больше», и вот опять.

«Я думаю, что часть немецкого руководства еще в 2022 году сказала себе: вот оно, мы возьмем окончательный реванш, мы сокрушим Россию», — сказал французский историк, писатель, бывший генеральный директор Европейского отделения ESCP Эдуард Юссон.

Франция и Великобритания тут явно заодно. В балтийский форпост против России снова превращается Дания. Передовая линия НАТО еще времен холодной войны. Устроенный в Копенгагене неформальный саммит, где бок о бок сошлись министры иностранных дел Евросоюза и главы оборонных ведомств, вряд ли можно назвать подготовкой дипломатического урегулирования. Как подметил российский посол, обсуждать на нем в контексте украинского кризиса могли только одну гарантию: затягивания конфликта и продолжения накачки Киева оружием.

«Мир на Украине в планы Копенгагена не входит», — сказал посол РФ в Дании Владимир Барбин.

И вот, как по отмашке, реставрация самых мрачных страниц европейской истории: нарочно не придумаешь, что именно германскому Бундесверу выпала честь противостоять России.

В среду кабинет министров ФРГ учредил новый Национальный совет безопасности и одновременно с этим объявил о возвращении воинского призыва.

«Подрастающему поколению придется принимать иные решения, чем раньше: что я могу, что я хочу внести в безопасность страны, в которой живу?» — сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус.

В редакции оппозиционного издания Compact недолго думали над обложкой ближайшего сентябрьского номера: политика цвета хаки. Канцлеру войны разве что усики не пририсовали.

«Фридрих Мерц разрушает не только Европу и подвергает опасности Россию, но он разрушает и Германию. Он — могильщик молодого поколения, которое теперь должно быть отправлено пушечным мясом на восточный фронт», — сказал главред немецкого журнала Compact Юрген Эльзэссер.

Воссоздание самой мощной армии Европы переводит всю экономику на военные рельсы, за четыре года Германия планирует удвоить свой оборонный бюджет. Уже на будущий год Бундесвер получает рекордные выплаты. А вот расходы на пособия и жилищная помощь будут сокращены. На только что прошедшем съезде своей партии Мерц уже объявил: с социальным государством покончено.

«Социальное государство в нынешнем виде нам просто не по карману», — сказал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Зато хватает на празднование первого национального Дня ветерана. И на постоянное размещение своих боевых бригад за рубежом, в Литве, впервые с конца Второй мировой войны немецкие танки выдвинулись на восток. Писториус и Мерц возглавляли церемонию с танками Leopard, гаубицами, пролетающей над головами боевой авиацией и флагами. В максимальной близости от российских границ, которую, как должна была по идее научить все та же история, немцам лучше было бы не пересекать.

