Украинский дрон атаковал коммерческий объект в Белгороде

На месте происшествия работают экстренные службы.

Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал один из коммерческих объектов в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект. <...> В результате детонации поврежден фасад здания», — написал он в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают экстренные службы.

Кроме того, в тот же день Гладков проинформировал об атаке FPV-дрона ВСУ на автомобиль в селе Зозули. В результате удара пострадал мужчина, которого, как уточнил губернатор, с подозрением на баротравму направят в белгородскую городскую больницу для обследования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ обстреляли город Рыльск в Курской области, из-за удара боевиков без света остались свыше 17 тысяч человек. Об этом сообщает врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, специалисты делают все возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии в ближайшее время. Он также уточнил, что после атаки поврежден фасад и остекление двухэтажного жилого дома, а также постройка во дворе в хуторе Фонов.

