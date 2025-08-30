В акции польских байкеров в Тверской области участвовали несовершеннолетние

Фото: 5-tv.ru

Участники ритуала привлечены к административной ответственности.

Среди польских байкеров-националистов, которые устроили провокацию на мемориале в Медном Тверской области, были несовершеннолетние. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

«Акция польских граждан здесь на мемориале под Тверью получилась даже не столько политической, сколько провокационной. Стояли вот здесь, зажигали факелы. Никого не предупредили о своем визите. Все снимали на видео, явно для того, чтобы показать дома, мол, мы заботимся о тех, кто лежит в этой земле. Но при этом ни один из этой почти полусотни человек даже не попытался хотя бы отмыть вот этот мемориал, на котором выбиты исключительно польские фамилии», — отметил журналист.

По словам Китраря, из 39 задержанных байкеров двое оказались несовершеннолетними. Всех участников акции привлекли к административной ответственности. Уточняется, что трое, из 44 приехавших в Россию, поляков отказались присоединиться к происходящему.

Отмечается, что на территорию России байкеры попали через границу с Белоруссией в Псковской области, а факельное шествие, которое устроили участники провокации, они назвали религиозным обрядом. Байкеры были уверены, что на мемориале в Медном покоится прах больше шести тысяч поляков, якобы расстрелянных после прихода СССР в Польшу в 1939 году. Однако доказательств этому не найдено.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что группа польских байкеров-националистов устроила провокацию на мемориале в Тверской области.

