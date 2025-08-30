«Трехсторонняя встреча точно будет»: Трамп о переговорах с Путиным и Зеленским

Трамп: не уверен, что Путин и Зеленский встретятся, но саммит точно будет

Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP

Президент США уверен, что саммит уже близок.

Президент США Дональд Трамп положительно оценил перспективу проведения трехсторонних переговоров с Россией и Украиной. В интервью порталу Daily Caller 30 августа он заявил, что встреча с лидером России Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским, по его мнению, состоится.

«Трехсторонние переговоры будут. Насчет двухсторонних не знаю, но трехсторонние состоятся. Хотя вы знаете, иногда люди к этому не готовы», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что хотел бы увидеть разрешение украинского конфликта. При этом лидер США сравнил процесс подготовки переговоров с качелями на детской площадке: «Иногда им приходится немного побороться, прежде чем вы можете заставить их остановиться. Но это продолжается уже давно».

Ранее, 29 августа, газета Politico сообщила, что США намерены провести технические консультации между представителями России и Украины перед возможным саммитом. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф планировал встретиться в Нью-Йорке с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Путин не исключает возможности встречи с Зеленским, но считает, что любые переговоры на высшем уровне должны быть тщательно подготовлены и предварительно проработаны на экспертном уровне.

