Денег нет: Каллас заявила о нехватке средств у ЕС для помощи Украине

Каллас заявила о нехватке средств у ЕС для помощи Украине
Фото: Reuters/Thomas Traasdahl
Европейские министры снова не пришли к единому мнению.
Страны Евросоюза испытывают недостаток средств для продолжения финансовой поддержки Украины. Об этом 30 августа сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас по итогам неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Копенгагене.
«Министры признали необходимость решения проблемы дефицита финансирования Украины и привлечения России к ответственности за военные разрушения. Для достижения этой цели крайне важно исследовать все доступные пути, одновременно минимизируя потенциальные риски», — отметила Каллас.
Она также подчеркнула, что в ЕС пока нет консенсуса по поводу использования замороженных активов России для помощи Украине.
Член комитета Европарламента по обороне и безопасности Ганс Нойхофф 29 августа в интервью «Известиям» сообщил, что ЕС ищет дополнительные средства для поддержки Киева, так как имеющиеся фонды практически исчерпаны.
Ранее, 17 августа, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 19-й пакет санкций против России будет готов в начале сентября. По ее словам, Европа продолжит оказывать экономическое давление на РФ и ужесточать ограничения.
