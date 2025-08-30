Хуситы подтвердили гибель главы правительства в результате удара Израиля

Фото: Reuters/Stringer

Руководство движения «Ансар Аллах» сообщило о смерти Ахмеда Галеба ар-Рахави и нескольких министров.

Движение хуситов подтвердило гибель премьер-министра правительства йеменских повстанцев Ахмеда Галеба ар-Рахави в результате авиаудара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Заявление руководства движения 30 августа привел телеканал Al Masirah.

«Мы объявляем о мученической гибели премьер-министра правительства перемен и созидания Ахмеда Галеба ар-Рахави, а также ряда его коллег-министров в прошлый четверг», — говорится в официальном заявлении.

Имена остальных погибших министров не уточняются. При этом отмечается, что некоторые члены правительства получили ранения средней и тяжелой степени и в настоящее время проходят лечение.

Ранее, 29 августа, сообщалось, что в результате авиаудара Израиля по Сане погиб премьер-министр хуситов. В тот же день источники указывали, что движение «Ансар Аллах» готовится официально объявить о гибели главы правительства.

Смерть Ар-Рахави и его коллег отражает рост напряженности в Йемене и усилия международных сил по воздействию на повстанческие формирования в регионе.

