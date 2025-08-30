«Будет играть в гольф утром»: Белый дом опроверг слухи о смерти Трампа

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В администрации заявили, что американский лидер чувствует себя хорошо.

Белый дом опроверг сообщения о кончине президента США Дональда Трампа, которые ранее распространялись в социальных сетях. Об этом 30 августа сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник в американской администрации.

«С Трампом все в порядке. Будет играть в гольф сегодня утром», — приводит слова источника Равид в своей публикации в соцсети X.

Поводом для слухов стало отсутствие президента на публике в течение нескольких последних дней. В сети появились различные версии о состоянии здоровья американского лидера, включая предположения о его возможной смерти.

На фоне этих обсуждений вице-президент США Джей Ди Вэнс 28 августа заявил, что при необходимости готов занять пост главы государства. По его словам, опыт работы на должности вице-президента дал ему необходимые знания и навыки для исполнения обязанностей президента.

При этом Вэнс подчеркнул, что Трамп обладает «невероятно хорошим здоровьем» и, по его ожиданиям, полностью выполнит свой срок на посту президента страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.