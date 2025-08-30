В Волгограде пожарные локализовали возгорание на вещевом рынке

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Брага; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пламя охватило несколько павильонов, эвакуированы сотни человек.

В Волгограде 30 августа пожарные локализовали возгорание на вещевом рынке «Националь» в Тракторозаводском районе. Кадры с места происшествия появились в распоряжении 5-tv.ru.

«Пожар, который разгорелся в Тракторозаводском районе Волгограда на вещевом рынке „Националь“, в настоящее время локализован. Эвакуировано более 600 человек, спасено шесть», — сообщил корреспондент «Известий» Андрей Селин.

По его словам, сотрудники экстренных служб продолжают проливку кровли и устранение очагов горения. В это время предприниматели и работники рынка пытаются вынести уцелевший товар из павильонов. На месте дежурят полицейские и спасатели.

Сообщение о пожаре поступило в этот день в региональные службы. Загорелись торговые павильоны, а тушение осложняли плотная застройка и высокая пожарная нагрузка.

По данным пресс-службы МЧС России, площадь возгорания составила около 3,2 тысячи квадратных метров. В ведомстве подчеркнули, что пожар удалось взять под контроль, что позволило избежать жертв среди посетителей и работников рынка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.