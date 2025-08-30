«Нет никакого желания слушать»: Юрий Антонов откровенно высказался о современных артистах

Фото, видео: Дорожное радио; 5-tv.ru

Их творчество способно вызывать интерес, но у кого-то другого, признался музыкант.

Народный артист России Юрий Антонов не слушает песни современных исполнителей. Об этом он рассказал на программе «Посиделки на Дорожном радио».

«Честно скажу, я не слушаю молодых исполнителей. Наверное, может, это ошибка моя, с одной стороны, а с другой стороны, у меня нет никакого желания слушать… То, что звучит сегодня, это входит в конфликт с моим понятием популярной музыки», — высказался Антонов.

При этом, народный артист отметил, что современное творчество может заслуживать и уважение.

«Объективно скажу, что есть среди них какие-то артисты, которые вызывают интерес. Но в силу своего возраста мне это не особо привлекательно. Хотя какие-то аранжировки, которые делают для них или они сами делают, они вызывают должное уважение. Да, я признаю это», — заключил музыкант.

Ранее поэт-песенник и продюсер Владимир Ильичев рассказывал 5-tv.ru, как Юрию Антонову удается сохранять активность в 80 лет. Секрет, по его мнению, кроется в «нежелании жить спокойно». Кроме того, коллега звезды высказался об Антонове как об одном из самых преданных патриотов России.

