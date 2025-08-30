Бывший председатель Верховной рады Андрей Парубий убит во Львове

Фото: Zuma/ТАСС

Предположительно, киллером мог быть курьер сервиса доставки продуктов.

Экс-спикер Верховной Рады, бывший секретарь Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины Андрей Парубий был убит во Львове. Об этом сообщает портал Страна.ua.

«Поступило сообщение о стрельбе в Сыховском районе Львова. В результате полученных травм потерпевший погиб на месте. Установлено, что погибший — известный общественный и политический деятель, 1971 года рождения», — приводит издание слова представителей правоохранительных органов.

Местные Telegram-каналы предполагают, что убийцей Парубия мог быть курьер сервиса по доставке еды.

Известно, что Андрей Парубий был спикером Рады в 2016–2019 годах. Он принимал активное участие в организации Евромайдана в 2013–2014 годах, был комендантом Самообороны Майдана.

Ранее в 2023 году МВД РФ объявило в розыск бывшего секретаря СНБО Украины Парубия. Об этом писал 5-tv.ru. Следственный комитет (СК) России 6 октября обвинил Андрея Парубия в преступлениях, в результате которых погибли или пострадали мирные жители Донбасса. Уточняется, что преступления, к которым он причастен, были совершены в 2014 году.

