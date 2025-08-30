Предварительно 7 человек пострадали в результате пожара на рынке в Волгограде

Фото, видео: Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Спасатели эвакуировали 600 местных жителей и работников предприятия.

Семь человек пострадали в результате возгорания на территории рынка в Тракторозаводском районе Волгограда. Об этом говорит источник 5-tv.ru.

Известно, что шестерым пострадавшим потребовалась амбулаторная помощь.

По данным МЧС России, с территории рынка было эвакуировано 600 человек. Пожар локализован на площади 3200 квадратных метров. На текущий момент тушение продолжается.

Ранее пресс-служба ведомства уточняла, что на месте работает более 100 специалистов МЧС России и 41 единица техники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Дагестане было возбуждено уголовное дело после взрыва на неработающей АЗС. По версии следствия, ЧП произошло днем 29 августа на территории неработающей АЗС возле села Сулевкент. Во время перекачки газового топлива в цистерну воспламенились пары, что привело к взрыву.

При этом, пожар начался после разгерметизации емкости газовоза. Возникла угроза распространения огня на частный дом, но спасатели смогли ее предотвратить.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.