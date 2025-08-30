Уникальный случай: врачи больницы в Москве спасли женщину с редкой врожденной аномалией организма

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сердце пациентки билось с частотой до 240 ударов в минуту.

Московские врачи больницы имени В. В. Вересаева спасли пациентку с сильнейшей аритмией. Женщина поступила в отделение с жалобами на головокружение, исследования показали, что ее сердце бьется с частотой до 270 ударов в минуту (при норме в 60 ударов. — Прим. ред.). Невероятную историю рассказала пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы в своем Telegram-канале.

Женщине диагностировали узловую тахикардию с крайне высоким ритмом сокращений сердца, а также скрытый синдром Вольфа — Паркинсона — Уайта, это врожденное нарушение проводимости сердца. Врачам удалось помочь москвичке.

«Пациентке выполнили сложную операцию радиочастотной катетерной аблации — малоинвазивным методом лечения аритмии, избавив от двух видов врожденных нарушений сердечного ритма», — цитируют в Депздраве заведующего отделением аритмологии ГКБ им. В. В. Вересаева Владислава Горячева.

В данный момент пациента уже находится дома и чувствует себя хорошо.

Ранее уникальный случай произошел в Кузбассе, где местные врачи спасли пациентку после 15-минутной остановки сердца. Об этом рассказывал 5-tv.ru. Реанимировали женщину непрямым массажем сердца, а также подключили к аппарату ИВЛ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.