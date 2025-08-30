«Потенциально опасны»: как правильно утилизировать зараженные дачные растения в конце сезона

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Только надежный метод позволит предотвратить распространение заболеваний в следующем году.

Существует один единственно верный способ утилизировать зараженные растения в конце дачного сезона. О нем в беседе с Life.ru напомнила доцент кафедры биологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Елена Слынько.

«Не рекомендуется класть их (зараженные растения. — Прим. ред.) в общий компост!» — прежде всего, предупредила эксперт.

Чтобы определить «болеющее» растение, нужно смотреть на листву. На ней могут появиться пятна разных оттенков, белесый налет, скопления темных точек. Кроме того, на листьях могут быть заметны бугорки или утолщения — это тоже признак болезни.

А самым верным способом утилизации зараженных растений Слынько назвала сжигание. Только такой метод позволит предотвратить распространение заболеваний в следующем сезоне.

При этом важно иметь в виду, что сжигать листья, траву и ветки на даче, согласно действующему законодательству РФ, можно только при соблюдении определенных условий. Делать это допускается в яме глубиной от 0,3 метра и диаметром до одного метра либо в бочке или металлическом баке объемом до одного кубического метра (и установлен он должен быть на расстоянии более 15 метров об ближайших построек, деревьев или кустов. — Прим. ред.).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.