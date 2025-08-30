Народные приметы на 1 сентября: что можно и что нельзя делать в День знаний

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

В этот день в школах по всей стране пройдут торжественные линейки.

В России 1 сентября отмечают День знаний. Для школьников это особенная дата. Ученики приходят в нарядной форме, девочки надевают белые банты, мальчики — рубашки, все дарят букеты живых цветов учителям.

Традиционно этот день сопровождается торжественными линейками. Преподаватели и руководители школ поздравляют ребят с новым учебным годом, те, в свою очередь, говорят теплые слова в адрес любимых педагогов, наконец, после долгих трех месяцев лета, встречаются с одноклассниками.

День знаний имеет глубокие исторические корни. Потому-то приметы, связанные с 1 сентября, во многом относятся к старыми календарными поверьями. История праздника, его традиции, а также о том, чего в этот день следует опасаться школьникам — рассказываем в материале 5-tv.ru.

История праздника

Как известно, в России 1 сентября не всегда было связано с началом учебного года. До XVII века этот день означал совсем другое событие — Новолетие. Это старый церковный праздник, который знаменовал собой начало нового календарного года. Позже, желая сблизить Россию с Западом, император Петр I перенесен Новый год на 1 января.

В дореволюционной России начало учебного года не было строго регламентировано. Дата старта занятий зависела от множества факторов. А самым основным из них было завершение сезонных работ. Так, городские школы открывались намного раньше, чем сельские.

Юные москвичи первый раз идут в школу. 1974 год. Фото: РИА Новости/Мариньо

Переломный момент наступил уже после революции, когда 14 августа 1930 года вышло постановление «О всеобщем обязательном обучении». В этом документе было закреплено начало учебного года строго за осенним периодом. Конкретная дата — 1 сентября — появилась лишь пять лет спустя, 1935 году.

Через 50 лет Президиум Верховного Совета СССР издал указ «О праздничных и памятных днях», который в очередной раз укрепил статус 1 сентября как начало учебного года по всей стране.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Пожалуй, утро 1 сентября у всех школьников начинается одинаково: дети неохотно чуть ли не со слезами на глазах собираются на линейку, а родители стараются все успеть и сделать так, чтобы ребенок не опоздал.

Традиционно после торжественной части мероприятия первоклассники отправляются на свой первый урок. Это занятие, как правило, является важным элементом в адаптации к школьной жизни. Ребята знакомятся с одноклассниками, учителем и обстановкой в классе.

Что нельзя делать в День знаний

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Существует масса примет, касающихся 1 сентября.

В первый день учебы школьницам и студенткам не рекомендуется самостоятельно завязывать банты, так как это может привести к плохим оценкам.

Заполнять самостоятельно дневник школьнику в этот день тоже нельзя — иначе это негативно отразиться на его успеваемости.

Нельзя жаловаться на свою жизнь — ситуация ухудшится еще больше.

Нельзя осуждать людей за их спинами, разводить слухи и сплетни — иначе в финансовом плане начнутся серьезные проблемы.

Взрослым не стоит подметать или пылесосить пол в этот день — иначе быть беде. Нельзя давать деньги в долг — иначе будет тяжело с учебой и финансами.

Даже если идти в школу очень не хочется, детям все же не стоит плакать в этот день — иначе год принесет слезы и трудности.

Идти в школу в старых или порванных вещах — к неудачам в учебе. Но при этом, есть поверье, что и ремонтировать одежду в этот день не рекомендуется. Правда, это касается лишь тех, кто задумал длительное путешествие. В противном случае стоит ожидать серьезные неприятности в пути.

Также не советуется начинать день с тяжелой физической нагрузки — иначе энергии на обучение не хватит.

Другое поверье касается ссор и ругани на День знаний. Это категорически запрещено делать — иначе весь учебный год пройдет в конфликтах;

Ну и последнее: опаздывать на линейку нельзя, а то уже до конца года не сможете организовать себя.

Что можно делать в День знаний

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Приглашать гостей можно! Это хороший день для застолья или чаепития с друзьями. Дети, а также родители школьников могут поделиться друг с другом переживаниями и планами на будущее.

Также 1 сентября — прекрасное время для гаданий на жениха. Студентки могут использовать этот день, чтобы узнать имя будущего избранника.

Можно планировать будущие дела и подводить итоги. Считается, что 1 сентября отлично подойдет для определения целей на ближайший год.

Самая оригинальная примета: придешь в школу в новой одежде — учеба будет в радость.

В этот день самое время просить прощения у тех, кого вы обидели.

Ну, а если вы — потомственный колдун, 1 сентября — самое время заговаривать угли. Наши предки верили, что этот день идеален для исполнения желаний, поэтому они сначала заговаривали тлеющие угли, а затем обливали их холодной водой.

Дачникам 1 сентября следует заняться заготовками на зиму и подготовкой растений к первым заморозкам.

1 сентября по народному календарю

Уборка урожая свеклы в животноводческом хозяйстве. Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Согласно народному календарю, 1 сентября также отмечают Феклу Свекольницу. На Руси в этот день начинали убирать созревшую свеклу, которую издревле ценили не только за вкус, но и за полезные качества.

Наши предки верили, что этот овощ обладает целебными свойствами. Так, толченые листья прикладывали к глазам, если требовалось снять воспаление. Считалось также, что в сыром виде свекла помогает унять зубную боль. Изначально праздник имел значение только для верующих и был связан с великомученицей Феклой, но со временем его связали с народными традициями, приметами и природными явлениями.

Народные приметы на День знаний

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В первый день осени, который традиционно воспринимался как переломный момент года, наши предки наблюдали за природой, чтобы предсказать погоду и будущий урожай. Так, появились следующие народные приметы:

Дождь 1 сентября — к легкой учебе;

Видеть солнце утром — к светлому и успешному году;

Сухой день — к поздней зиме;

Утренний туман — к снежной зиме;

Месяц рогами вверх — к хорошей погоде, а вниз — к несчастью;

Дует южный ветер — к хорошему урожаю;

Листья начали опадать с орешника — пора вскапывать свеклу;

Журавли летят высоко и медленно — осень будет теплая;

Если журавли улетают — зима будет ранней;

Закат солнца золотистый или розовый — будет хорошая погода.

Сны в ночь на 1 сентября

Фото: 5-tv.ru

Сны в ночь с 31 августа на 1 сентября могут быть особенно значимыми, подсказывают толкователи сновидений. Поэтому важно внимательно к ним отнестись, так как в них могут содержаться подсказки или предостережения относительно будущих событий.

Например, если во сне появляется родственник или какой-нибудь близкий друг, то это означает, что скоро в жизни человека возникнут проблемы, решение которых нельзя откладывать в долгий ящик.

Желательно после пробуждения запомнить свой сон, чтобы в дальнейшем его можно было правильно истолковать. Рассказывать о нем никому нельзя. Если ребенок поделился своим сном с родителями, то они должны сохранить его в тайне от остальных. Согласно народным приметам, события, приснившиеся в ночь на 1 сентября, должны исполниться до вечера. А если этого не произошло, то не стоит ждать его исполнения в будущем.

День знаний в других странах

Фото: www.globallookpress.com/Annette Riedl

В России День знаний — это один из самых популярных праздников. Однако в некоторых странах его вовсе не отмечают.

Так, например, в Японии учебный год начинается только в апреле. В это время там цветет сакура. В первый класс в стране восходящего солнца идут в шесть лет, сразу после детского сада. Ребята приходят на встречу с учителями 1 апреля, а через неделю начинаются занятия.

В США День знаний тоже очень сильно отличается от российского праздника. В Америке каждый административный округ устанавливает свою дату начала учебного года. В некоторых школах дети садятся за парты уже в августе, а в других — только в конце сентября. Торжественные линейки там не проходят. Все очень обыденно: дети приходят в школу без цветов и подарков.

В Китае учебный год, как и в России, начинается 1 сентября. У них также есть торжественная часть. Правда, букеты ребята дарят не 1 сентября, а на День учителя. По сравнению с российскими школьниками китайские учатся в три раза больше, а отдыхают на каникулах всего дважды в год.

