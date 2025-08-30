В ООН осудили атаки Украины по территории России

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

Подобные действия являются нарушением международного гуманитарного права.

В Организации Объединенных Наций (ООН) выразили обеспокоенность участившимися атаками Украины на гражданские объекты России и мирное население. Об этом сообщил помощник Генерального секретаря организации Мирослав Енча в ходе заседания Совета Безопасности.

Выступая от имени Всемирной организации, он подчеркнул, что удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям недопустимы и противоречат нормам международного права.

«Атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру — это нарушение международного гуманитарного права. <…> Мы осуждаем все подобные атаки, где бы они ни происходили. Они недопустимы и должны немедленно прекратиться», — сказал представитель ООН.

Так, минувшей ночью в результате падения обломков вражеских беспилотников на территории краснодарского нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание на площади 300 квадратных метров.

А ночью 29 августа четыре здания получили повреждения из-за атаки украинских беспилотников в Орловской области, также сообщалось об одном пострадавшем.

