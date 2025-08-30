Любовь Успенская не в восторге от избранника дочери: «Он не тянет»

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Вот уже три месяца Плаксина встречается с бизнесменом Никитой Плотниковым. И жених вызывает сомнения не только у ее мамы.

Певица Любовь Успенская считает, что ее дочь Татьяна Плаксина выбрала себе парня, не соответствующего ее уровню. Не дотягивает, мол, до такой женщины. Однако мешать счастью наследницы артистка не планирует. Об этом она сказала корреспонденту 5-tv.ru за кулисами своего юбилейного шоу в концертном зале «Москва».

«На самом деле мне кажется, что он не тянет на Таню. Я смотрю — Таня растет, Таня что-то делает… Ну, я не знаю, я не мешаю, пусть, это ее выбор», — заявила Успенская.

Плаксиной 35 лет, парня она выбрала на девять лет моложе. Кроме того, как выяснили журналисты, у него есть долги! В 2020-м Никита Плотников ремонтировал квартиру по договору, но так и не завершил работу. Кроме того, заказчик был возмущен качеством ремонта, заставил все переделывать и компенсировать ущерб. После серии судебных разборок он оказался должен 1,2 миллиона рублей, из которых 500 тысяч так и не отдал. Успенская по этому поводу высказалась кратко.

«Я не знаю про его долги, это меня не касается, это его долги», — сказала она.

Как отметила певица, парень ее не отталкивает, но считает неподходящим для дочери — они разные люди. Плаксина — творческая натура, в отличие от бойфренда. Сама звезда жить с таким мужчиной никогда бы не захотела.

«Я лично всегда хотела, чтобы со мной был человек, который в музыке понимает, который слышит меня, который боготворит меня. А если он просто муж — ну зачем? Сегодня это не модно. Сегодня надо любить и быть любимой, чтобы тебя понимали и были с тобой на одной волне», — добавила Любовь Залмановна.

По словам Успенской, влюбленные периодически живут в ее доме. Но не потому, что мама хочет контролировать дочь и ее кавалера, просто так удобнее. Иногда артистке хочется позавтракать вместе с молодыми, а потом она отправляется по делам и может не возвращаться несколько дней. Стоит отметить, когда исполнительницу спросили о семье Плотникова, ее поджатые губы тут же сменились улыбкой.

«Знакома! Сестра — красавица, учится в медицинском институте. Мама очень красивая, была у нас в гостях, подарила мне подарки, я ей тоже. В общем, нашли общий язык, по-моему, лучше с мамой», — заключила она.

Ну а когда журналисты заикнулись о свадьбе, разговор об отношениях Плаксиной Успенская решила поскорее завершить. Попросила их «далеко не заходить» и задать другие вопросы.

Ранее 5-tv.ru выяснил, что теперь Любовь Успенская передвигается исключительно на автобусе!

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX