Путин заявил о «небывало высоком» уровне экономических связей с Китаем

Путин: экономические связи между РФ и Китаем вышли на небывало высокий уровень

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Сотрудничество между Москвой и Пекином охватывает широкий спектр направлений.

Экономические связи между Россией и Китаем достигли рекордных показателей, выйдя на небывало высокий уровень. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью агентству «Синьхуа».

Глава государства отметил, что с 2021 года объем взаимной торговли увеличился примерно на 100 миллиардов долларов. По масштабам двустороннего товарооборота Китай занимает первое место среди партнеров России, в то время как РФ в прошлом году вошла в пятерку ведущих внешнеторговых государств для КНР.

Российский лидер отметил, что статистика приводится в долларах, однако расчеты между странами почти полностью переведены в национальные валюты.

Россия и Китай выйдут на новый уровень сотрудничества в сельском хозяйстве

Кроме того, как подчеркнул Путин, Россия сохраняет лидирующие позиции по экспорту энергоресурсов в Китай. Объем поставок газа через трубопровод «Сила Сибири» с 2019 года превысил 100 миллиардов кубометров. В 2027 году планируется запуск нового маршрута поставок — по дальневосточному направлению.

«Продолжаем работать над снижением торговых барьеров друг для друга. За последние годы налажен экспорт свинины и говядины в КНР. В целом продовольственные товары и продукция сельского хозяйства занимают одну из ведущих позиций в российском экспорте в Китай», — добавил президент России.

Также наблюдается тесное взаимодействие между странами в промышленности: Китай активно экспортирует автомобили в Россию, одновременно идет локализация производства авто и бытовой техники. Ведется совместное строительство современных объектов, в том числе в области стройматериалов.

Таким образом, сотрудничество между Россией и Китаем охватывает широкий спектр направлений.

В сентябре Путин посетит Китай, где будет проходить саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Визит главы российского государства в Поднебесную продлится четыре дня.

