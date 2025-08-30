«Я расстроилась»: Айза о расставании Гуфа с невестой

Айза-Лилуна Ай расстроилась из-за того, что Гуф расстался со своей невестой

Ранее рэпер подтвердил, что их отношения с возлюбленной закончились.

Недавно стало известно о расставании рэпера Гуфа с его возлюбленной Разият Салаховой. Девушка рассказала, что их совместная жизнь была одновременно и сложной, и удивительно красивой.

Чуть позже сам артист подтвердил журналистам, что они с Разият приняли решение прекратить отношения. Не осталась в стороне и бывшая супруга исполнителя — блогер Айза-Лилуна Ай. В своем Telegram-канале Айза призналась, что ее огорчила новость о расставании пары.

«Знаю, что вам всем интересно про расставание Лехи с Раей. Я, конечно, все знаю. Я расстроилась. Общаюсь с обоими. Люблю их обоих. Но не хочу комментировать. Думаю, они сами знают, как им быть», — написала она.

Примечательно, что Айза и Разият успели подружиться. Последняя даже предлагала провести церемонии бракосочетания в один день. Весной этого года Гуф и его возлюбленная спровоцировали слухи о свадьбе, однако девушка опровергла эту информацию и заявила о том, что она не планирует выходить замуж.

