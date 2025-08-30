Принц Гарри хочет разлучить своих детей с матерью: «Готов бороться за это»

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock / i-Images

Герцог Сассекский хочет, чтобы его наследники получили образование в Великобритании.

Принц Гарри хочет перевезти своих детей из США в Великобританию, даже если его отношения с супругой Меган Маркл дадут трещину. Об этом сообщил RadarOnline.

Герцог Сассекский уверен в том, что его дети — принц Арчи и принцесса Лилибет заслуживают того, чтобы сохранять связь с британскими корнями.

«Гарри по-прежнему считает Британию своим домом и уверен, что Арчи и Лилибет тоже должны иметь прочную связь с Родиной», — поделился инсайдер.

Один из источников дополнил, что принц Гарри настаивает на том, чтобы его дети имели британское образование и не хочет, чтобы они потеряли связь с королевским наследием.

«Он не хотел бы, чтобы это звено было разорвано, и если дело дойдет до драки, он будет готов бороться за это в суде», — заявил источник.

