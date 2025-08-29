Дегтярев оценил развитие спортивной инфраструктуры в Перми

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Министр спорта осмотрел новые объекты инфраструктуры города, в том числе комплекс «Энергия».

Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев посетил Пермь, где осмотрел новые объекты инфраструктуры города, в том числе комплекс «Энергия».

Также Дегтярев выступил на заседании Совета по развитию баскетбола, прошедшего в рамках IX Ежегодной конференции «ЭкспоБаскет 2025». Основной темой обсуждения стала стратегия «Баскетбол 2030», призванная укрепить позиции страны в этом виде спорта.

«Баскетбол включен в программу государственной стратегии спорта до 2030 года, в том числе за счет развития этого вида спорта планируется достигнуть ключевого показателя в 70% граждан, вовлеченных в регулярные занятия спортом, который установил Президент России Владимир Владимирович Путин», — сказал министр спорта.

Кроме того, Дегтярев встретился с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Они обсудили проекты, реализуемые при поддержке федерального центра.

«В регионе достигнуты все плановые показатели госпрограммы „Спорт России“. Построен Многофункциональный спортивный комплекс стадиона „Энергия“. С применением механизма государственно-частного партнерства созданы многофункциональный спортивный центр для круглогодичного использования и лыжероллерная трасса», — сказал он по итогам встречи.

Особое внимание в городе уделяется развитию массового спорта. В частности, функционирует 48 центров ГТО, в прошлом году нормативы сдали более 174 тысяч человек. Кроме того, в Перми пройдет 16 спортивных мероприятий, в числе которых Всероссийские соревнования общества «Динамо» по дзюдо.

Дегтярев отметил также региональную программу «Тренер нашего двора». Она обеспечивает квалифицированных инструкторов необходимым инвентарем. Активисты программы также проводят занятия для всех желающих на территории Прикамья.

«Этот проект мы возьмем за основу и будем транслировать на всю страну», — отметил министр спорта.

Один из важнейших пунктов программы Дегтярева — посещение многофункционального спортивного комплекса «Энергия». Он был открыт весной 2024 года и уже стал центром спортивной жизни Перми. В стенах комплекса граждане занимаются спортивной гимнастикой, греко-римской борьбой, волейболом, гандболом, боксом и другими видами спора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дегтярев надеется на быстрое возвращение статуса ОКР.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.