Госавтоинспекция проведет массовые проверки водителей в последние дни августа

Особое внимание инспекторы уделят автомобилистам, садящимся за руль в состоянии опьянения.

В пятницу и последние выходные августа сотрудники Госавтоинспекции организуют массовые и сплошные проверки на дорогах российских регионов. Об этом 29 августа сообщили региональные управления ведомства.

Рейды пройдут в Пензенской, Тверской, Рязанской, Ульяновской, Челябинской, Кировской, Смоленской, Тамбовской областях и других субъектах страны. Основная цель мероприятий — выявление водителей, управляющих транспортом в нетрезвом виде.

«Убедительно просим граждан, увидевших, что автомобилем управляет водитель в неадекватном состоянии, сообщить об этом в полицию. Этот звонок может спасти чью-то жизнь. Сотрудники Госавтоинспекции обязательно примут все необходимые меры реагирования на подобные сообщения», — заявил «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан.

В ГИБДД подчеркнули, что управление транспортом в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования влечет лишение водительских прав на срок до двух лет и крупный штраф. В отдельных случаях нарушителям грозит уголовная ответственность.

Регулярные профилактические акции, проводимые по выходным дням, направлены на снижение числа ДТП и обеспечение безопасности участников дорожного движения по всей стране.

