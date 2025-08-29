В Дагестане возбудили уголовное дело после взрыва на неработающей АЗС

Фото: 5-tv.ru

Следствие устанавливает причины происшествия, при котором загорелись техника и цистерна с газом.

Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено после взрыва на автозаправочной станции в Хасавюртовском районе Дагестана. Об этом 29 августа сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

«По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении СУ СК в Telegram.

По версии следствия, ЧП произошло днем 29 августа на территории неработающей АЗС возле села Сулевкент. Во время перекачки газового топлива в цистерну воспламенились пары, что привело к взрыву.

Главное управление МЧС по Дагестану уточнило, что пожар начался после разгерметизации емкости газовоза. Возникла угроза распространения огня на частный дом, но спасатели смогли ее предотвратить.

Позже в ведомстве сообщили, что открытое горение удалось ликвидировать. В результате происшествия полностью уничтожены грузовик «КамАЗ» и трактор, находившиеся на территории АЗС.

Следственные органы продолжают работу по установлению причин и возможных виновных в случившемся.

