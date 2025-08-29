«Оуэн расстается с тобой»: мать травила собственную дочь через интернет

Мать из Мичигана призналась в травле собственной дочери через интернет

Оскорбления в интернете — далеко не самое страшное в этой истории.

В октябре 2020 года 13-летняя Лорин Ликари и ее тогдашний бойфренд Оуэн Маккенни из Бил-Сити, штат Мичиган, начали получать оскорбительные сообщения с анонимных номеров. Однако это — полбеды. Куда страшнее оказалась развязка истории: автором страшных посланий была мать девушки. Об этом пишет Daily Mail.

«Привет Лорин, Оуэн расстается с тобой», — говорилось в одном из первых сообщений.

Все последующие тексты тексты сопровождались намеками на интимные отношения и уничижительными фразами, призванными разрушить связь подростков.

Семьи Лорин и Оуэна долго не могли понять, кто стоит за издевательствами. Родители забирали телефоны, проверяли переписку и обращались в школу. Директор Дэн Бойер и директор департамента образования Билл Чиллман вспоминали, что содержание сообщений было настолько грубым, что даже взрослым становилось не по себе.

Позднее к расследованию подключились полиция и ФБР. Специалисты отследили IP-адреса и выяснили, что источник сообщений — мать Лорин, 44-летняя Кендра Ликари, которая в течение почти двух лет систематически писала дочери и ее бойфренду, используя случайные номера. Когда правда вскрылась, семьи были потрясены.

«Как мама могла сделать такое?» — недоумевал Оуэн.

Лорин призналась, что испытывала шок, который сменился гневом и отчаянием.

Суд приговорил Кендру Ликари к тюремному сроку от 19 месяцев до пяти лет. Женщина освободилась в августе прошлого года и не имеет права общаться с дочерью, хотя сама заявила о надежде восстановить отношения в будущем.

