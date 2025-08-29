Заключенный убил офицера тюрьмы, который разрушил его роман с охранницей

Фото: 5-tv.ru

Убийца предлагал своей жертве — Ленни Скотту — взятку, но тот все равно доложил начальству.

Заключенный Элиас Морган из Ливерпуля признан виновным в убийстве бывшего тюремного офицера Ленни Скотта, застреленного 8 февраля прошлого года в Скелмерсдейле, Ланкашир. Об этом сообщает BBC News.

По данным суда, конфликт начался в 2020 году, когда Скотт обнаружил мобильный телефон в камере Моргана. В устройстве нашли доказательства отношений заключенного с сотрудницей тюрьмы Сарой Уильямс. Морган пытался подкупить офицера, предложив 1500 фунтов стерлингов, но Скотт сообщил о находке руководству.

С этого момента, как установило следствие, Морган начал угрожать Скотту и его семье. Бывший офицер заявлял, что опасается за жизнь близких, и рассказывал об угрозах как полиции, так и коллегам по службе.

После освобождения из тюрьмы осенью 2020 года Морган приступил к планированию убийства. По версии обвинения, он вместе с сообщником Энтони Клири устроил наблюдение за жертвой и в день нападения выстрелил в Скотта шесть раз, а затем скрылся на электрическом мотоцикле.

Заместитель руководителя северо-западного подразделения прокуратуры Венди Логан заявила, что Скотт проявил мужество, действуя в интересах службы, несмотря на угрозы и попытки давления. Она подчеркнула, что Морган действовал из мести и считал себя выше закона.

