«Машины мыл»: Прилучный рассказал, где работал до начала актерской карьеры
Актер Павел Прилучный работал до начала актерской карьеры на мойке
Звезда сериала «Мажор» раскрыл тайну биографии.
Актер Павел Прилучный рассказал, что до начала карьеры в кино работал в сфере обслуживания. Этим он поделился с порталом «Страсти».
«Машины мыл, работал доставщиком, ведущим в баре. Где только ни работал», — уточнил Павел.
Также Павел Прилучный также рассказал, что любит посещать баню и поделился, кто обычно сопровождает его в парилке. По его словам, это не традиционная «мужская компания», а время, проведенное вместе с семьей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, Павел Прилучный и его жена Зепюр Брутян публично поздравили Агату Муцениеце с замужеством. Актриса вышла замуж за Петра Дрангу, а дочь Агаты и Павла, Мия, трогательно исполнила песню на торжестве под аккомпанемент нового отчима.
Павел и Агата были женаты с 2011 по 2020 год и стали родителями двоих детей. С 2022 года Прилучный состоит в браке с актрисой Зепюр Брутян, а через год у них родился сын Микаэль. Несмотря на новый брак, актер продолжает сталкиваться с последствиями прошлого: он до сих пор участвует в судебных разбирательствах со своей бывшей женой, в том числе по вопросам общения детей с родителями.
