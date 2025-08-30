«Совет да любовь»: жена Прилучного поздравила Агату Муцениеце с замужеством
Фото: Сергей Виноградов/ТАСС
Зепюр Брутян заявила, что не обиделась на совпадение даты свадьбы актрисы с годовщиной ее брака.
Жена актера Павла Прилучного Зепюр Брутян впервые публично обратилась к Агате Муцениеце после того, как актриса 25 августа вышла замуж за музыканта Петра Дрангу.
Отвечая на вопросы журналистов на премьере фильма «Виноград» в «Зеленом театре», Брутян пожелала счастья молодоженам.
«Сейчас поздравим. Счастья молодым!» — сказала Брутян.
Не остался в стороне и бывший муж Муцениеце.
«Совет да любовь, как говорится», — добавил он.
Муцениеце сыграла свадьбу спустя месяц после того, как выиграла суд у бывшего мужа за определение места жительства их сына Тимофея. Теперь актриса официально состоит в браке с аккордеонистом Петром Дрангу. Пара ожидает появления ребенка — известно, что артистка беременна девочкой.
Интересно, что торжество Муцениеце совпало с годовщиной брака Прилучного и Брутян — 25 августа пара отмечала три года со дня свадьбы. По словам Зепюр, она не увидела в этом умысла.
«Думаю, не специально. Просто красивая дата. Мне кажется, 25.08.25 у многих была свадьба. Это довольно популярная дата», — объяснила Зепюр.
