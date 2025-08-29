«Малыши быстро меняются»: Трусова впервые показала лицо новорожденного сына
Фигуристка Трусова впервые показала лицо новорожденного сына
Фото: Вероника Зорина/ТАСС
Фигуристка с радостью представила подписчикам Михаила Макаровича.
Фигуристка Александра Трусова (Игнатова) впервые опубликовала фотографии своего новорожденного сына. В своем Telegram-канале она показала малыша в разных костюмчиках, в том числе в «официальном» образе с галстуком-бабочкой.
Спортсменка решила не скрывать внешность первенца, как это часто делают знаменитости. По всей видимости, Трусова уверена, что открытые фото никак не навредят ребенку, и поэтому сразу поделилась радостными кадрами с подписчиками.
Ранее фигуристка сообщила о рождении сына. Из роддома она написала лишь короткое сообщение: «Родила!».
Известно, что в июне 2024 года Александра приняла предложение руки и сердца от фигуриста Макара Игнатова. Помолвка состоялась в Санкт-Петербурге и была объявлена в соцсетях. До этого она встречалась с фигуристом Марком Кондратюком.
Появление на свет сына Михаила стало важным событием для Трусовой. Теперь внимание ее поклонников приковано не только к спортивной карьере чемпионки, но и к новым переменам в личной жизни.
