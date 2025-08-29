«Когда все отвернулись»: Волочкова вспомнила поддержку Родиона Щедрина

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Коробейников

Композитор и его супруга Майя Плисецкая помогли балерине в кризисный момент.

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова отреагировала на новость о смерти знаменитого композитора Родиона Щедрина, который скончался в возрасте 92 лет в Мюнхене после продолжительной болезни. Об этом сообщает StarHit.

«Когда от меня отвернулись практически все, именно две эти великие личности публично не боялись меня поддерживать и высказывались обо мне как о великой русской балерине. И для меня это была такая награда! После этого слова каких-то невежд не имеют для меня никакого значения», — поделилась Волочкова.

Артистка напомнила, что была близко знакома и с Щедриным, и с его супругой Майей Плисецкой, которую называла наставницей. По ее словам, в период увольнения из Большого театра именно они оказали ей поддержку и помогли пережить трудности.

Волочкова рассказала, что впервые встретилась с легендарной парой на репетиции балета «Конек-горбунок», поставленного на музыку Щедрина. Балерина подчеркнула, что маэстро писал почти все свои произведения специально для Плисецкой, а их совместная работа в Большом театре стала для нее огромным профессиональным опытом.

«Это грандиозная личность, великий человек. Когда уходят такие люди из жизни, это действительно утрата для российской культуры, это потеря наследия. Я благодарна и Родиону Щедрину, и Майе Плисецкой», — отметила танцовщица.

Весной этого года Волочкова уже пережила тяжелую утрату — смерть своего наставника, хореографа Юрия Григоровича.

