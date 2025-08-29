«По распоряжению президента»: в МЧС объяснили, почему не могли спасти Наговицину

В МЧС не могли спасти Наговицину без распоряжения от правительства РФ

Фото: © РИА Новости/Олег Ласточкин

Родные спортсменки обращались в МИД России, однако помочь могли только местные службы.

МЧС России заявило, что не имело полномочий для спасения альпинистки Екатерины Наговициной, так как происшествие случилось за пределами страны. Решение о привлечении российских спасателей за рубежом может быть принято исключительно президентом или правительством РФ. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В ответ на ваш запрос сообщаем, что гуманитарное реагирование с привлечением сил и средств МЧС России на территории зарубежных государств осуществляется по распоряжению Президента и Правительства Российской Федерации», — уточнили в пресс-службе.

О том, что российская спортсменка оказалась заблокирована на пике Победы, стало известно 19 августа. Ранее, 12 августа, при спуске с высочайшей вершины Тянь-Шаня на высоте около 7200 метров альпинистка получила серьезную травму ноги. По словам альпиниста и триатлониста Александра Ищенко, который уже помогал Наговициной весной 2025 года, она могла отправиться в новый поход с повреждением, полученным ранее.

Другие участники экспедиции пытались оказать ей помощь, но непогода сорвала их попытку: один из альпинистов погиб от переохлаждения. Спасатели Киргизии предприняли несколько операций, однако все они оказались безуспешными. 27 августа местное МЧС официально признало Наговицину пропавшей без вести.

Ранее в СМИ появилась информация, что сын спортсменки обратился в МИД России с просьбой о содействии, но ответа не получил. Позже представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что посольство РФ в Киргизии и МИД с первых дней активно взаимодействовали с местными властями, предпринимая все возможные меры для организации спасательной операции.

