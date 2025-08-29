Ушаков: у Путина запланировано более десяти встреч во время визита в Китай

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Рюмин; 5-tv.ru

Визит президента РФ в Поднебесную продлится четыре дня.

В воскресенье президент РФ Владимир Путин отправится в Китай. Президент примет участие в нескольких политических встречах, включая саммит ШОС. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

На саммите подпишут ряд документов, в частности — соглашение о создании универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности. Он будет находиться в Ташкенте. Визит главы российского государства в Поднебесную продлится четыре дня.

«В рамках этих саммитов ШОС и „ШОС плюс“ планируется целый ряд двусторонних встреч нашего президента. Так, где-то, наверное, более десяти встреч уже запланировано, но могут быть и некоторые дополнительные встречи, о которых будем договариваться уже по ходу работы в Тяньцзине и Пекине. Сразу же после заседания „ШОС плюс“ наш президент встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди», — рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

