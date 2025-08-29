Владимир Зеленский открыл кладбище около Киева на 130 тысяч мест

Фото: www.globallookpress.com/Cahya Nugraha

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Уже было проведено первое захоронение.

Киевские власти открыли национальное кладбище вблизи украинской столицы. Предполагается, что там будет около 120-130 тысяч мест для захоронений. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Сегодня там произошло первое захоронение, которое посетил (глава киевского режима Владимир— Прим. ред.) Зеленский. Похоронили тела пятерых неизвестных солдат. Завершено строительство только первого комплекса — 6 тысяч мест из 120–130 тысяч», — уточняют в сообщении издания.

Сообщается, что кладбище уже открыто для посещения. Семьи погибших боевиков могут обратиться в управление города с просьбой помочь в организации захоронений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин не исключает возможную встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами. Также он добавил, что Россия заинтересована и готова к переговорам с Украиной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.