Путин назвал приоритеты российской политики на пространстве СНГ

Президент отметил необходимость обсуждения сотрудничества с союзными странами и определения новых целей.

Президент России Владимир Путин 29 августа на оперативном совещании Совета безопасности назвал работу на пространстве Содружества Независимых Государств одним из ключевых направлений российской политики. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Уважаемые коллеги, добрый день! Мы поговорим сегодня с вами о нашей работе на одном из важнейших направлений нашей политики, а именно — на пространстве СНГ», — заявил глава государства.

По словам Путина, в ходе совещания планируется обсудить взаимодействие с рядом стран СНГ, а также определить ближайшие задачи России в этом направлении.

Ранее, 21 июня, президент в обращении по случаю 25-летия Антитеррористического центра государств — участников СНГ подчеркивал, что в условиях стремительно меняющейся международной обстановки требуется укреплять взаимодействие спецслужб.

Он отмечал, что за годы существования Центр стал значимой частью коллективной системы безопасности и внес вклад в развитие кадрового и технического потенциала.

Эксперты считают, что внимание к вопросам сотрудничества в рамках СНГ может означать усиление координации в сфере безопасности и внешней политики.

