«Влюблял в себя всех»: Николай Цискаридзе про личность Родиона Щедрина

Николай Цискаридзе: Родион Щедрин влюблял в себя всех

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Композитора не стало 29 августа.

Композитор Родион Щедрин был человеком, который влюблял в себя всех. Об этом сказал народный артист РФ Николай Цискаридзе в своем Telegram-канале.

«Не стало Родиона Константиновича Щедрина — советского и русского композитора, пианиста, музыкального педагога. Человека, влюблявшего в себя всех», — написал Цискаридзе в публикации.

Он отметил, что произведения композитора исполняли во всем мире. Еще при жизни виолончелист, пианист и дирижер Мстислав Ростропович назвал Щедрина гением.

Родион Константинович Щедрин родился 16 декабря 1932 года в столице. За свою долгую творческую карьеру он написал семь опер, пять балетов, три симфонии и многочисленные произведения камерной, вокальной и инструментальной музыки.

Щедрин был Народным артистом СССР, лауреатом Ленинской премии и Государственных премий Советского союза и России. Его балеты, такие как «Анна Каренина», «Чайка» и «Дама с собачкой», стали классикой мирового балетного искусства. Он был супругом знаменитой балерины Майи Плисецкой, для которой и создавал многие из своих шедевров.

Его имя навсегда останется в истории музыки как символ гениального таланта и преданности искусству.

