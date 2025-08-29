Рекордное количество кафе и ресторанов открылось в Москве с начала 2025 года

Фото: www.globallookpress.com/Christian Fischer via www.imago-images.de

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

С января в городе появилось около 700 заведений.

С начала года в столице открылось рекордное за несколько лет количество заведений общественного питания. Об этом сообщили на портале мэра Москвы.

Около 700 кафе и ресторанов появилось в городе с января, а с весны установлено более пяти тысяч сезонных веранд.

Большим спросом пользуются заведения с национальной кухней. Таких мест в городе свыше трех тысяч. Самые популярные блюда: борщ, пироги с начинками, пельмени и вареники.

Предприниматели поддерживают экономику страны, а местные власти идут им навстречу: упрощают административные правила, переводят получение документов в онлайн-формат и упрощают законодательство в сфере установки летних веранд.

Кроме того, в зимний период владельцы заведений смогли сохранить 450 веранд, тем самым сэкономить более миллиарда рублей, и пустить их на развитие бизнеса.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 138 мероприятий ожидают Москву в День города.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.