Последняя воля: прах Щедрина развеют вместе с прахом его супруги Плисецкой

Секретарь Пелешев: прах Щедрина и Плисецкой развеют над Россией
Это требование было указано еще в завещании балерины.
Прах композитора Родиона Щедрина развеют над Россией вместе с прахом его супруги балерины Майи Плисецкой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Леонида Пелешева, который является генеральным секретарем фонда Плисецкой и Щедрина.
Дата исполнения последней воли пока не сообщается.
«Прах Родиона Константиновича будет развеян над Россией вместе с прахом Майи Михайловны Плисецкой в соответствии с завещанием. Когда это произойдет, еще неизвестно», — заявил секретарь.
Соответствующий пункт в завещании указала Плисецкая, а составляла она его вместе с мужем. Рассекретил просьбу балерины бывший гендиректор Большого театра Владимир Урин, ранее Щедрин сам показал ему документ.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что умер композитор Родион Щедрин, ему было 92 года.
