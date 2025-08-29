Рэпер Jay-Z признан самым богатым музыкантом в мире

Фото: EPA/ТАСС

Его состояние достигло 2,6 миллиардов долларов.

Рэпер и бизнесмен Jay-Z стал самым богатым музыкантом в мире. Об этом сообщил Forbes.

Его финансовое состояние достигло 2,6 миллиардов долларов. Рэпер сколотил такое состояние, в том числе за счет покупки и продажи акций крупных компаний.

Jay-Z стал первым миллиардером хип-хоп индустрии в 2021-м году. В частности, он увеличил свое финансовое положение благодаря бизнесу по продаже алкогольной продукции. Позже фирма LVMH купила половину акций его предприятия по продаже шампанского Armand de Brignac, которая также известна под названием Ace of Spades.

В феврале 2023 года Jay-Z продал значительную часть своей доли и в производстве коньяка.

Также в его активах числятся коллекции изобразительного искусства и акции корпораций Block и Uber.

