Звезду «Папиных дочек» пытались обмануть телефонные мошенники

Актрисе поступил звонок, якобы из цветочного магазина.

Российская актриса Елизавета Арзамасова чуть не стала жертвой мошенников. О том, как пытались обмануть звезду «Папиных дочек», пишет 7Дней.ру.

Актрисе поступил звонок от мошенника, представившегося сотрудником цветочного магазина. Он сообщил о якобы доставке цветов Арзамасовой и попросил продиктовать код из смс для подтверждения заказа.

Лиза заподозрила неладное и назвала неверные цифры кода, чем разозлила злоумышленника и сорвала планируемый обман.

«Я назвала неправильный код. Девушка произнесла речь, полную негодования и нецензурной лексики, и бросила трубку», — сообщила актриса.

Арзамасова посоветовала подписчикам быть бдительными и с осторожностью отвечать на звонки с незнакомых номеров.

Ранее 5-tv.ru писал о новой схеме мошенников. Так, теперь злоумышленники вынуждают жертв подписывать свои номера как членов семьи. Так аферисты избегают подозрений со стороны сотрудников банков.

Как отметили представители правоохранительных органов, злоумышленники также часто убеждают жертву удалить все контакты с телефонов, в том числе номер матери.

