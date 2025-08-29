Агентов украинских спецслужб задержали в Ярославской области
Информаторы добровольно вышли на контакт с СБУ.
В Ярославской области сотрудники ФСБ задержали двоих информаторов украинской спецслужбы. Оба добровольно вышли на СБУ и заключили с ними сделку.
«Представитель Украины представился Николаем. Хотел узнать место расположения ПВО. Пообещал заплатить в криптовалюте и помощь в получении паспорта европейского государства», — рассказал задержанный.
Агенты СБУ фотографировали стратегически важные объекты и передавали снимки кураторам. Один из фигурантов замерял сигналы сотовой связи, чтобы определить зоны их подавления. За госизмену им грозит пожизненное заключение.
