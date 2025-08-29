Выплаты к 1 сентября получат социально уязвимые семьи в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Сумма поддержки и формат зависит от региона.

К началу учебного года в РФ государство окажет материальную поддержку наиболее уязвимой категории граждан. Об этом сообщило издание URA.RU.

Выплаты от трех до 17 тысяч рублей или целевые сертификаты на покупку школьной формы предусмотрены для многодетных и малоимущих семей, семей с детьми-инвалидами, а также для родителей-одиночек и участников СВО и для детей проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Для получения единовременных выплат нужно оформить заявление на Госуслугах или отделениях МФЦ, предоставить документы, подтверждающие категорию, и банковский счет. Сумма поддержки и формат зависит от региона.

Дополнительные выплаты к 1 сентября уже одобрены в Московской, Волгоградской, Калининградской, Нижегородской областях, Алтайском крае, Санкт-Петербурге и ЯНАО.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что изменится в жизни россиян с 1 сентября 2025. В силу вступят несколько новых законов. Изменения коснутся сферы образования, социальной поддержки и предпринимательства.

