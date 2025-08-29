Чемпионка по верховой езде найдена мертвой в Великобритании

Фото: www.globallookpress.com/Marcin Nowak

Тело спортсменки обнаружили спустя несколько часов после празднования свадебной годовщины.

Британская чемпионка по верховой езде Эбигейл Гарсайд была найдена мертвой всего через несколько часов после того, как отпраздновала годовщину свадьбы с мужем на спа-курорте. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Накануне спортсменка вместе с мужем Сэмюэлем отметила первую годовщину свадьбы в Северном Йоркшире. Супруги делились в соцсетях фотографиями из джакузи с бокалами шампанского

«Прекрасный день в Харрогейте, где мы с любимым празднуем первую годовщину нашей свадьбы», — написала Гарсайд.

Утром на следующий день ее тело обнаружили в саду в центре курортного города. В полиции уточнили, что пока никаких подозрительных обстоятельств, связанных с ее смертью, не обнаружено. Детали ее смерти не разглашаются. Отмечается, что у Эбигейл не было проблем со здоровьем.

«Мой абсолютный мир, мой лучший друг и моя прекрасная любимая жена. Я буду любить тебя вечно, и ты никогда не покинешь мое сердце», — написал Сэмюэль Гарсайд, рассказывая о трагедии.

Эбигейл Гарсайд в 2019 году выиграла престижную выставку «Лошадь года». Клуб Ribble Valley Riding Club, членом которого она являлась в течение 20 лет, выразил глубочайшее сожаление в связи с ее утратой.

