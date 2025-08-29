На Аляске женщина чудом спаслась от медведя во время пробежки
На Аляске медведь напал на женщину во время пробежки
Животное протащило спортсменку 100 метров.
В городе Кенай на Аляске 36-летняя местная жительница во время утренней пробежки стала жертвой нападения бурого медведя. Об этом пишет Alaska News Source.
Животное схватило бегунью и протащил ее примерно сто метров, после чего женщина сумела освободиться. Она получила травмы головы и лица.
По данным медиков, прибывших на место, пострадавшая получила ранение средней тяжести. Медведя искали инспекторы дикой природы, полиции и департамента рыболовства. Однако животному удалось скрыться.
Аналогичные инциденты с нападениями медведей на людей в этом регионе случаются регулярно. Например, в прошлом году в окрестностях города Фэрбенкс медведь-гризли атаковал туристку. В 2023 году подобный случай произошел на территории национального парка Денали, когда животное напало на группу туристов.
Власти Аляски усиливают патрулирование и информируют население о правилах поведения при встрече с дикими животными.
