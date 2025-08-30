Фото, видео: 5-tv.ru

Певица пока не определилась с названием композиции.

Певица Елена Джая создала песню специально для фестиваля «ДК Горбунова — легенда русского рока». Об этом исполнительница рассказала в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

«Конечно, нам хочется на фестивале показать свою мощь — то, на что мы способны. Передать это не только энергетически, но и передать через новые треки. Есть старый материал, который роковый, а сейчас мы входим в новую совершенно свою эпоху, и поэтому хочется выступать с новым материалом. И вот он (трек. — Прим. ред.) таким образом органично родился, видимо, специально для «Легенд Рока», — поделилась Елена Джая.

Певица призналась, что пока не определилась, как будет названа композиция. У коллектива — два черновых варианта: «Между небом и землей» и «Океан надежды».

Также исполнительница отметила, что выступление на фестивале стало для ее команды вызовом. По ее словам, треки в новом альбоме «Я — стихия» получились более мягкими и непохожими на роковый материал, который был до этого.

Елена Джая представит новые песни на фестивале «ДК Горбунова — легенда русского рока», который пройдет 30 и 31 августа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Елена Джая назвала свой новый альбом мультижанровым.

