Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для юной Сафии

Фото, видео: 5-tv.ru

У девочки — редкий порок сердца.

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей акции «День Добрых дел»!

Накануне мы рассказывали историю Сафии. У годовалой девочки редкий порок сердца и, чтобы жить, ей необходима сложная дорогостоящая операция, на которую не хватало трех миллионов рублей.

И благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму.

Большое Вам спасибо!

