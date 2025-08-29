Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для юной Сафии
Фото, видео: 5-tv.ru
У девочки — редкий порок сердца.
Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей акции «День Добрых дел»!
Накануне мы рассказывали историю Сафии. У годовалой девочки редкий порок сердца и, чтобы жить, ей необходима сложная дорогостоящая операция, на которую не хватало трех миллионов рублей.
И благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму.
Большое Вам спасибо!
