Второй день Международного железнодорожного форума: самые интересные экспонаты

Новейшие разработки — признак того, что сохраняется динамика технологического развития железнодорожной отрасли.

Детали строительства первой в России высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая свяжет две столицы, обсудят сегодня в Петербурге. В эти минуты там стартует второй день Международного железнодорожного форума. Гости со всего мира могут познакомиться с новейшими образцами техники, которая в ближайшие годы будет перевозить сотни тонн грузов и миллионы пассажиров.

Первые модернизированные вагоны выйдут на линию Москва-Петербург уже этой зимой. Почему их называют «отелем на колесах» — узнал корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

Балтийский вокзал Петербурга. Музей железных дорог. В эти дни здесь собрались те, кто знает все о локомотивах, путях, маршрутах.

В 2023 году железнодорожный форум перенесли из подмосковной Щербинки сюда в Петербург. Символично: где еще говорить о поездах, ведь именно на берегах Невы начиналась железнодорожная история нашей страны.

Первые рейсы из столицы империи были в Царское село, затем в Москву. Здесь бок о бок с музейными экспонатами — самые современные разработки. Трамвай «Воевода» перевезет 400 пассажиров одновременно, максимальная скорость 72 километра в час. Будущее пассажирских перевозок на более дальние расстояния — вагон так называемого габарита Т. Полки длиной два метра, два санузла, просторная душевая. Первые пассажиры из Петербурга в Москву на нем поедут в декабре.

Уникальная разработка для грузовых перевозок — восьмиосный вагон «Находка». Главная его задача — повысить пропускную способность так называемого Восточного полигона, это Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали.

«Грузов, действительно, стало много. Переориентация с Запада на Восток. Эти модели вагонов позволяют в поезде унифицированной длины провести значительно больше груза. В поезде прирост 750 тонн, это на один поезд, то есть мы везем лишних десять вагонов в поезде», — рассказал заместитель начальника Департамента стратегического развития «Федеральной грузовой компании» Владимир Хотимский.

Петербургский железнодорожный форум собрал крупнейшие в России, странах СНГ, Китае, Индии производственные холдинги. Они приехали, что называется, и себя показать, и на других посмотреть. Ну и перенять опыт, конечно.

«Мы приехали, чтобы изучить новые технологии для индийских железных дорог, которые уже применяют в России. Нас интересуют все аспекты: двигатели, управление, построение маршрутов, все», — поделилась участник ЭКСПО Патра Мадхусмита.

Делегацию индийской компании заинтересовала легендарная «Аврора». Этот поезд ходил между двумя российскими столицами с 1963-го. В 2010-м «Аврору» отправил на пенсию «Сапсан». Но в прошлом году легенду железных дорог вернули в строй: обновленную, двухэтажную, удобную.

«В поезде спиной ехать не придется, теперь проводник в пункте формирования оборота разворачивает кресла и делает так, чтобы пассажир ехал комфортно и наблюдал за дорогой», — рассказал проводник пассажирского вагона Владислав Колышев.

Чтобы помочь машинисту следить за дорогой, московская компания разработала симулятор аварийных ситуаций. Управление — точь-в-точь как в настоящем локомотиве.

«Этот участок Улан-Баторских железных дорог в Монголии. Мы сымитировали неисправность системы торможения», — рассказал специалист отдела интервального движения поездов железнодорожной компании Иван Григорьев.

Железнодорожный биеннале в Петербурге — это место, где ведущие специалисты могут обсудить настоящее и будущее отрасли. Наглядно увидеть, чего удалось добиться, несмотря на уход некоторых передовых компаний.

Главной темой пленарной дискуссии, назначенной на второй день форума, станет строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая свяжет две столицы. Это новая веха в истории пассажирских перевозок в нашей стране.

