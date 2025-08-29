Умер композитор Родион Щедрин

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Ему было 92 года

Народный артист СССР, композитор, пианист и педагог Родион Щедрин умер на 93-м году жизни. Об этом сообщили в Большом театре.

«Его оперы, балеты и симфонические сочинения многие десятилетия с огромным успехом исполняются на всех крупнейших сценах мира. Бесценное творческое наследие Щедрина неизменно находит отклик в сердцах публики. Это огромная трагедия и невосполнимая потеря для всего мира искусства», — добавили в театре.

Подробности смерти пока не разглашаются.

Родион Константинович родился 16 декабря 1932 года в Москве. Он оставил после себя огромное культурное наследие, написав семь опер, пять балетов, три симфонии и многочисленные произведения камерной, вокальной и инструментальной музыки.

Щедрин был Народным артистом СССР, лауреатом Ленинской премии и Государственных премий Советского союза и России. Его балеты, такие как «Анна Каренина», «Чайка» и «Дама с собачкой», стали классикой мирового балетного искусства. Он был супругом знаменитой балерины Майи Плисецкой, для которой и создавал многие из своих шедевров.

Его имя навсегда останется в истории музыки как символ гениального таланта и преданности искусству.

