Криминалист оценил версию побега пропавшего в Басфоре пловца Свечникова

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Спортсмен участвовал в заплыве 24 августа.

Российский пловец Николай Свечников, пропавший во время заплыва в Босфоре, мог сбежать. Таким мнением с aif.ru поделился криминалист Михаил Игнатов.

Согласно его словам, скрыться на мероприятии подобного масштаба очень просто. В тот день в соревновании участвовало огромное количество людей, а чем больше народа, тем проще затеряться.

«В проливе Босфора много судов из разных стран, их целые караваны. Затеряться там, конечно, проще, чем на каком-то открытом пространстве, например, на озере, где ни кораблей, ни катеров», — пояснил криминалист.

Однако, остается ряд существенных вопросов, среди которых мотив. Михаил Игнатов не понимает, зачем спортсмену скрываться таким образом.

«Может, у него была такая идея от кого-то спрятаться. Я не знаю этого человека, не знаю, чем он жил, какие были интересы», — сказал Михаил Игнатов.

Николай Свечников пропал без вести почти неделю назад — 24 августа. Тело спортсмена до сих пор не найдено. Мировой рекордсмен по плаванию Николай Скворцов предположил, что Свечникова могло унести течением. Однако другой участник соревнования, Хаяти Шамильоглу, сказал, что это невозможно, потому что россиянин превосходный пловец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что супруга пропавшего в Турции пловца запросит видеозапись заплыва.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.