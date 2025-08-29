«Кошка на коленях и вкусный чай»: названы основные способы борьбы с хандрой

Фото, видео: 5-tv.ru

Создайте уют, это станет хорошим решением.

Победить осеннюю хандру возможно. Подробнее об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова на дне рождения журнала Pro Москву.

По словам эксперта, существуют доступные всем способы борьбы с апатичным состоянием. Одним из действенных методов является включение яркого света в помещении.

«Когда вы дома находитесь, лучше всего включить очень яркий свет», — подчеркнула Абравитова.

Следующим шагом должно стать обеспечение себя теплом и создание уюта.

«То есть ваши ноги должны быть в тепле. И здесь есть такие народные способы, как теплый и вкусный чай, плед, кошка на коленях, книжка интересная. Все эти вещи родились из логики обстоятельств. То есть человек бессознательно ищет выходы из сложившейся ситуации и находит их», — пояснила психолог.

Еще один способ расслабиться и забыть о негативных мыслях — просмотр комедийного фильма или стендапа, порекомендовала Абравитова.

«Если вы чувствуете, что хандра наваливается на вас, то обязательно нужно с этим бороться, как Мюнхгаузен себя за косичку из болота доставал вместе с лошадью, так и мы должны с вами поступать», — заключила эксперт.

